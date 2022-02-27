“تقبل إن مراتك ياسمين عبدالعزيز تمثل مشاهد “جريئة”؟.. أحمد العوضي يصدم الجميع بإجابة غير متوقعة!

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 06:57 مساءً - كشف الفنان أحمد العوضي في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه “واحد من الناس” على قناة النهار، عن العديد من الجواب في حياته الشخصية و تحديدًا علاقته بزوجته ياسمين عبدالعزيز.

وسأل الليثي، الفنان أحمد العوضي، ما إذا كان سيقبل أن تقوم زوجته بمشهد في بوس؟ ليجيبه العوضي سريعًا: “طبعًا مش هيحصل الكلام ده.. مستحيل.”.

فرد عليه الليثي: “حتى لو قالت لك ده دوري ولازم يتعمل كده؟”، فأجابه العوضي بالرفض قائلًا: “عشان كده انا واثق ان زوجتي لا يمكن تطلب ده مني لأني اخترتها بناءً على أساس معين.”

واستكل حديثه: “البدايات لما تبقى صح بتريح.. فأنا قبل أن اقرر الزواج من أي فنانة لابد اكون عارف انها يستحيل تعمل مشاهد جريئة. ”

وكان قد أقام الفنان المصري أحمد العوضـي حفل كبير لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيـز، احتفالا بعيد ميلادها، كما أحضر مطرب المهرجانات عمر كمال لإحياء الحفل. وخلال الحفل غنى عمر كمـال أغنية تحمل اسم “بحبك إيه”، وقال أنها من كلمات العوضي، والتي أهداها لزوجته ياسمين، عبر خلالها عن شـدة حبه لها.

أحمد العوضى يلحق بـ ياسمين عبد العزيز ويغيب عن دراما رمضان 2022

من ناحية أخرى، قرر النجم أحمد العوضي الغياب عن دراما رمضان 2022 المقبل رغم تلقيه أكثر من سيناريو خلال الفترة الماضية، إلا أنه اعتذر عنها خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل “اللي مالوش كبير” والذى جمعه بزوجته ياسمين عبد العزيـز، ليلحق بها حيث قررت هي الأخرى الغياب عن دراما رمضان هذا العام مفضلة الراحة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها.

ويغيب العوضي عن دراما رمضان للمرة الأولى في آخر 8 سنوات حرص فيها على التواجد بعمل أو عملين في شهر رمضان حيث قدم مسلسلات “اللى مالوش كبير” عام 2021، “الاختيار” 2020، “كلبش 3″ و”لآخر نفس” عام 2019، “أبو عمر المصري” و”مليكة” عام 2018، و”الحصان الأسود” و”أرض جو” عام 2017، “الميزان” عام 2016، “العهد” عام 2015، “السبع وصايا” عام 2014.

أما ياسمين عبد العزيز فتغيب للمرة الأولى منذ 3 سنوات قدمت خلالها مسلسلات “لآخر نفس” بمشاركة أحمد العوضي وفتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى وإخراج حسام على عام 2019، و”نحب تاني ليه” بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وإخراج مصطفى فكري عام 2020، وأخيرًا “اللى مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضى وإخراج مصطفى فكري العام الماضي.

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