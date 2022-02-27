“خاب فيك الظن”.. ديانا حداد تغني لـ”سيد الحمقى”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية المصورة، فيديو كليب “سيد الحمقى”، مجددة من خلاله تعاونها مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد.

أغنية “سيد الحمقى” من ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، وتنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية، وقدمتها ديانا حداد بإحساس مرهف وجرأة أيضاً، إذ تقول فيها: ترجيتك معي تبقى وأنا بتعب وأنا بشقى ‎ووصيتك على قلبي وحذرتك من الفرقى ‎على بالي ذكي تفهم وإنك من البشر أرقى ‎ولكن خاب فيك الظن لأنك سيد الحمقى”.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذي يأتي باللون العاطفي الذي لا يخلو من الجرأة في الطرح، ويمثل المرأة صاحبة الشخصية القوية التي لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة تحب الحق وتدافع عنه.

وأبدت ديانا ثقتها التامة بصديقتها المخرجة نهلة الفهد، مؤكدة أنها تستمتع بالعمل معها وبأفكارها التصورية والإخراجية وتجددها المستمر، حيث تم تصوير العمل في أحد الفنادق بمدينة دبي.

يذكر أن ديانا حداد أصدرت أغنية “سيد الحمقى” تحت إشراف حلمي بشير مدير أعمالها، عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”، إلى جانب توفرها على منصة deezer.