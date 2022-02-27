ميرا مخايل: عدت لتحقيق طموحي في الغناء وأحب المخاطرة في الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن قررت النجمة اللبنانية ميرا مخايل العودة إلى الساحة الفنية بعد سنوات طويلة غابت خلالها عن إصدار الأغنيات الجديدة، احتضنت مجموعة MTV اللبنانية موهبة ميرا في شراكة فنية أثمرت عن تعاون أوّل بين الطرفين من خلال أغنية وكليب “جننتا”، وتولت ميرا إنتاج العمل على نفقتها الخاصة.

ميرا أطلّت عبر شاشة MTV بإطلالة صباحية خاصة مع ألين المرّ وتحدّثت عن عودتها إلى الساحة الفنية، وقالت أنها في العادة تحبّ المغامرات الصعبة لأنها تعطي حافزًا للإستمرار وتحقيق الأفضل دائمًا، وأردفت: “قراراتي جنونية وأحب المخاطرة في الحياة”.

وقالت ميرا مخايل انها سعيدة بالأصداء الإيجابية لأغنية “جننتا” التي تعاونت من خلالها مع فارس اسكندر من حيث الكلمات والألحان، كما وصفت تعاونها مع المخرج جاد شويري في الكليب بـ”المجنون”، معربةً عن إعجابها بأفكاره المبتكرة والمختلفة في الكليبات.

وأضافت ميرا أنها تحبّ تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتشعر من خلال السوشيل ميديا أنها قريبة من المتابعين وتقرأ تعليقاتهم حول ما تقدّمه وتنشره لهم.

وعن العائلة أشارت ميرا مخايل أنها تسعى جاهدةً إلى تحقيق التوازن بين حياتها العائلية وعملها الفني، خاصةً أنها قررت هذه المرّة العودة إلى الساحة الفنية لتحقيق طموحها في هذا المجال الذي حاربت كثيرًا من أجل الوصول إليه منذ ظهورها الأوّل في برنامج ستار أكاديمي.

وفي نهاية اللقاء كشفت ميرا مخايل عن تحضيرها لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية كما قالت أنها تخطط لإصدار أغنية أخرى أيضًا باللهجة العراقية.