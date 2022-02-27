شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعلن موعد زفاف ابنتها شام فى حفلة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة أصالة عن موعد زفاف ابنتها "شام"، على رجل الأعمال أحمد هلال، وذلك بعد 10 أشهر من إعلانها خطوبة "شام"، وأعلنت أصالة عن الخبر من خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دبي أمس، قالت: "بدي أخبركم إن عرس ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر المقبل"، قبل أن تقوم بمشاركة الحضور بالزغاريد للعروسين.

اصالة وابنتها شام

ومن جهتها تحدثت ابنتها شام الذهبي عن تفاصيل الزفاف، خلال حتصريحات تلفزيونية"، موضحة أن موعده 15 مارس، وقالت: "أنا سعيدة جدا لأنني سأتزوج حب حياتي، بالرغم من ترتيبات العرس المتعبة والضغط، ووالدتي بذلت مجهودا جبارا معي، وأتمنى أن يكون جميع المدعوين سعداء يوم زفافي، وأتشرف لو غنى المطرب ماجد المهندس في الحفل".

وكانت قد شاركت النجمة أصالة نصري، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة أطلت فيها باللون الذهبي والموف وبالشعر القصير، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت على الصور التي نشرتها منذ قليل "كانت حفلة إمبارح عبارة عنّ طاقة حُبّ وفرح".

وسرعان ما حصدت الصور الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث كان أول المعلقين شقيقها أنس نصرى، الذي كتب قائلاً: "دائمًا في المقدمة مكانك كما تستحقين حبيبتي".