شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يصور فيلما وثائقيا عن ضرب أوكرانيا.. ويؤكد: بوتين يحطم القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم شون بن فيلما وثائقيا عن الحرب الروسية الأوكرانية "Vice"، مشيرًا إلى أنه جلس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الفيلم الوثائقي مؤخرًا، ونشر الرئيس على إنستجرام مقطع فيديو لهما معًا، شارك بن أيضًا في مؤتمر صحفي حكومي، بحسب التقارير الواردة وفقًا لـ"pinkvilla"

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذهب بن إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" وعمل هناك على الفيلم، وكان بن قد زار البلاد سابقًا في نوفمبر، حيث التقى ببعض الأفراد العسكريين الذين تمركزوا في الخطوط الأمامية في دونيتسك، وهي مدينة في أوكرانيا.

كان النجم شون بن وصف حرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا بأنها "خطأ وحشي''، حيث نشر على موقع تويتر وصفًا لاذعًا للغزو الروسي، حسبما نشر موقع الديلي ميل، وكتب الممثل البالغ من العمر 61 عامًا: "لقد كان بالفعل خطأ فادحًا في الأرواح وتحطمت القلوب ، وإذا لم يلين ، أعتقد أن السيد بوتين سيكون قد ارتكب أفظع خطأ للبشرية جمعاء لقد صعد الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني كرموز تاريخية للشجاعة والمبادئ.

وتعرضت العاصمة لقصف صاروخي يوم الجمعة، خلال هذا التدمير سيكون الفيلم الوثائقي حاسمًا في بناء السرد من منظور شخص في قلب الحدث، وفي الوقت نفسه، يتم إنتاج الفيلم الوثائقي القادم من قبل Vice Studios بالاشتراك مع Vice World News وEndeavour Content.