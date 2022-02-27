بشعر أشقر وإطلالة غير موفّقة “أصالة” تفاجئ الجمهور في حفلها بالقرية العالمية ولمن طلبت “زلغوطة”؟ – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 05:55 مساءً - تفاعل كبير من الجمهور مع حفل الفنانة السورية “أصالة” الذي أحيته بالقرية العالمية في دبي مساء الجمعة 25 فيراير، حيث أطلّت بتوب بتصميم التونيك المطرز بالترتر أو الغليتر بتدرجات الذهبي والنحاسي نسقته مع سروال باللون الازرق.

ورأى البعض أن اطلالة أصالة غير موفقة من ناحية الألوان المعتمدة خصوصًا مع لون شعرها الجديد الأشقر النحاسي.

وشاركت أصالة متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” بجلسة تصوير جديدة لتلك الإطلالة، وكتبت على الصور التي نشرتها أمس السبت، قائلة: “كانت حفلة إمبارح عبارة عنّ طاقة حُبّ وفرح”.

كما أعلنت أصالة نصري خلال الحفل عن موعد زفاف ابنتها شام الذهبي، حيث أكدت قائلة: “حفل زفاف ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر القادم”، وأطلقت “زغرودة” على المسرح، وطلبت أيضًا من الحضور أن يقوموا بهذا احتفالًا بزفاف ابنتها.

أحدث أعمال أصالة

هذا وقد طرحت الفنانة السورية أصالة نصري قبل عدة أيام أحدث أغانيها باللهجة الخليجية، والتي تحمل اسم «تقول تبغاني»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغاني أصالة

وحصدت الفنانة أصالة نصري، 2 مليونا و425 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد.

حفلات أصالة

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها، ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيًا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة: «صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائي باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

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