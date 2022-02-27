شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تطالب بسرعة الطلاق: "كانى لم يحافظ على سرية الأمور العائلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان بدعوى جديدة للمحكمة طالبت فيها بتسريح الحكم في دعوى طلاقها من زوجها السابق مغني الراب الأمريكي كاني ويست، بسبب منشوراته الأخيرة عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت كيم كاردشيان حسب ما نشرت مجلة people في ملفات الدعوى التي تقدمت بها إلى هيئة المحكمة إن المنشورات التي نشرها زوجها السابق كاني ويست على وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت في اضطراب وأذى نفسي وعاطفي، وطلبت كيم كاردشيان من القاضي سرعة التوقيع على دعوى طلاقها حتى تتمكن من استعادة حياتها بشكل طبيعي والمضي قدمًا في عملها، وجاء في حيثيات الدعوى المقدمة استنادًا إلى أقوالها: "أرغب بشدة في تسوية إجراءات الطلاق"، مضيفة أن كاني فشل في الحفاظ على سرية الأمور العائلية بينهما.

وعلي جانب اخر تقدم محامو مطرب الراب الأمريكى، كاني ويست، بوثائق قضائية تطلب من ‏قاضي المحكمة رفض طلب طليقته عارضة الأزياء، كيم كاردشيان، من الحصول رسميا على لقب ‏‏"عزباء".‏

وقال فريق كانى ويست القانوني في وثائق المحكمة التي تقدموا بها، إن طلب كيم لا يوفر الحماية اللازمة لإنهاء الحالة الزوجية مبكرا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال محامو ويست: "إنهاء الحالة الاجتماعية قبل حل قضايا الحضانة والممتلكات والدعم يخلق خطر حدوث عواقب وخيمة، خاصة إذا توفي أحد الطرفين أثناء نظر القضية".

وتابعوا: "لإنهاء المبكر للوضع الاجتماعي يؤدي إلى خلق عوائق أمام الحصول على الأدلة في حال أن تزوج أحد الطرفين مرة أخرى قبل الفصل في القضية".

وكشف محامو ويست، أنهم فشلوا فى التوصل إلى اتفاق مع فريق كيم القانونى، وكانت كيم قد تقدمت في البداية بطلب للطلاق من كاني ويست في 19 فبراير الماضي، ثم تبعته بطلب للتشعب - أو إنهاء حالتها الزوجية - في شهر ديسمبر الماضي.