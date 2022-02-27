شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يعلق على ما يحدث فى أوكرانيا.. وهكذا وصف الرئيس الروسي بوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف شون بن حرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا بأنها "خطأ وحشي"، من خلال تغريدة على موقع تويتر أدان فيها التصرف الروسي والحرب على أوكرانيا، في المقابل أثنى على شجاعة الأوكرانيين وقدرتهم على الصمود أمام الغزو الروسي الذي بدأ يوم الخميس من وجهة نظر شون بين.

وكتب الممثل البالغ من العمر 61 عامًا على تويتر: "لقد كان بالفعل خطأ فادحًا في الأرواح وتحطمت القلوب، وإذا لم يلين، أعتقد أن السيد بوتين سيرتكب أفظع خطأ للبشرية جمعاء، أما الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني فقد صاروا رموز تاريخية للشجاعة والمبادئ".



شون بن

ويعيش العالم خلال الفترة الحالية اضطرابات عديدة، بسبب الحرب التى دارت رحاها فى اوروبا، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، مما كان له أثر كبير فى قلوب متابعيها.

على جانب آخر سبق ووضع الممثل العالمى شون بن طاقم تمثيل مسلسله Gaslit في موقف حرج وفقًا لموقع الديلى ميل بعدما رفض بدء تصوير مشاهده في المسلسل التليفزيونى إلا بعد الانتهاء من تطعيم كل الأفراد العاملين بطاقم المسلسل الجديد بشكل نهائي.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن شون بن أخبر الجهة المنتجة بأن حالة التصوير بدون تطعيم شخص واحد من طاقم العمل قد يسبب أضرار وخيمة فيما بعد، لأن حالة إصابته بكورونا سيعطل التصوير وقد يؤذى الجميع، سواء من الناحية الصحية للشخص ذاته أو بخسائر مادية حالة توقف التصوير.