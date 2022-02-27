شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "يافيها.. ياخفيها" لأشرف زكى بطولة روجينا بموسم الرياض.. قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أشرف زكي لتقديم مسرحية "يافيها ياخفيها" ضمن موسم الرياض، قريبًا والعرض بطولة كل من روچينا، مصطفي خاطر، أحمد رزق، حمدي المرغني، ويزو، ميريهان، محمد ثروت، وديكور محمود سامي.

وقدم أشرف زكي آخر عروضه المسرحية عرض "المسرح وحشنا" على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون خلال الاسابيع الماضية، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان إيهاب فهمى والفنان جمال عبد الناصر وعدد من قيادات أكاديمية الفنون، وقبل بداية العرض وقف الحاضرون دقيقة حدادًا على روح الراحلين جلال الشرقاوي وسمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا.

عرض "المسرح وحشنا" من إخراج أشرف زكى، ويشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبد الناصر وميرنا نديم وعبد العزيز علي، العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم خاصة أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرها حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، ويصم العرض استعراضات غنائية.