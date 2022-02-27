مي كساب معلقة على تحدي "اللعبة 3": "هتفضلي صاحية ولا هتنامي يا شيمو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي كساب صورة من كواليس مسلسل "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة: "يا ترى يا شيمو هتفضلي صاحية ولاهتنامي، اللعبة 3- اللعب مع الكبار"، في إشارة إلى تحدي جديد تخوضه شخصية شيماء وزوجها مازو وفريقهم أمام فريق وسيم (شيكو) ضمن أحداث المسلسل، والفائز في التحدي من ينجح في البقاء مستيقظا دون نوم.

وعلقت الفنانة شيماء سيف على الصورة مازحة:"هنام عشان عندي أوردر ومطبقة".

منصة "شاهد" العارضة للمسلسل من جانبها، كشفت لأول مرة عن موعد عرض مسلسل "اللعبة 3"، ونشرت بوستر العمل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ومدون عليه تاريخ بدء عرضه وهو 20 فبراير الجاري.

وحصدت قناة "MBC مصر"، مؤخرا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني.