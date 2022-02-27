محمود الليثي ينشر صورا مع سمير غانم.. ودنيا تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمود الليثي صورًا تجمعه بالفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الليثي على الصور: "سمورة".

وانهالت تعليقات النجوم، وكتب مصطفى درويش: "يا بختك أتصورت واشتغلت معاه الله يرحمه"، واكتفت دنيا سمير غانم بوضع قلوب حمراء في تعليقها.

ومن ناحية أخرى يُعرض للفنان محمود الليثي مسلسل "البحث عن علا" في ست حلقات من إخراج هادي الباجوري، بطولة: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج هادي الباجوري.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.