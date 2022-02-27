أحمد الفيشاوي يمارس رياضة "البوكسينج".. والجمهور "عاش" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه بصور له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس رياضة "البوكسينج"، من داخل أحد الصالات الرياضية.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عاش يا فيشاوي، هبطل السجاير وأكون إنسان جديد، برافو يا أحمد ربنا يحميك ويحفظك ويسعدك ويفرح قلبك يا رب".

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.

الفنان أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "قمر 14" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولة العمل: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، خالد أنور، ومن إخراج هادي الباجوري.