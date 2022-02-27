بعد وفاته مختنقا بالغاز.. من هو اللبناني جان حداد الذي أغضب ماجدة الرومي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي الفنان اللبناني جان بيار حداد، عازف الجيتار في فرقة كايرو جاز، داخل شقته في منطقة الشيخ زايد، قبل ساعات، إذ عثر زملاؤه عليه متوفيا، وأبلغوا الشرطة.

وكشفت التحقيقات، أن الفنان اللبناني الراحل، توفي مختنقا بالغاز، وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عنه..

- توفي جان بيار حداد عن عمر يناهز 39 عاما.

- عمل الراحل خلال تواجده في مصر، عازفا للجيتار في فرقة "كايرو جاز"، إلى جانب العمل مديراً في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.

- عام 2000 أسس جان، أول فرقة تقدم موسيقى الميتال في لبنان "كيمارا- kimaera"، وقدمت الفرقة أغانيه باللغة الإنجليزية.

- في نوفمبر 2020، أعلنت الفنانة ماجدة الرومي، رفضها قيام فرقة "كيمارا-kimaeraا"، بإعادة توزيع وتقديم وطرح أغنية "يا بيروت"، عبر موقع يوتيوب، دون أي حق أو إذن.

- وأعلنت ماجدة، عن مقاضاة الفريق، وطالبت كافة المحطات اللبنانية التوقف عن بث العمل، ووصفته بالسوداوي، حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية.

- الموسيقار الراحل جمال سلامة، من جهته علق وقتها في تصريح لـ"الخليج 365" على ما حدث، ووصفه بالجريمة الكاملة، والتعدي السافر على حقوقه كملحن للأغنية، وللشاعر الراحل نزار قباني وأسرته، وللفنانة ماجدة الرومي.