كريم زيدان لـ"الخليج 365": خروجي من "الدوم" منحة.. وهذا ما فعله معي حميد الشاعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت ثالث حلقات برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، والتي عُرضت مساء يوم الخميس، سجود المتسابق كريم زيدان على المسرح بالرغم من عدم حصوله على موافقة الشاعر أمير طعيمه، والملحن عمرو مصطفى.

وبعد إعلان الفنان حميد الشاعري، في الحلقة إعجابه بموهبة كريم، حرص أيضا عبر صفحته في موقع فيسبوك، على تأكيد ذلك ، وكتب: "الصوت الرائع اللي زعلت على خروجه.. كريم زيدان".

كريم في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "أنا مطرب في فرقة أوبرا الإسكندرية منذ عام 2014، ولي أربع سنوات صوليست في الفرقة، وشاركت معها في مسابقات عربية وعالمية عديدة".

وعن مشاركته في برنامج "الدوم"، قال: "المشاركة حدثت بالصدفة، إذ تصادف وجودي في مكان البرنامج، وكنت في جلسة مع أصدقاء لي يشاركون به، وتبادلنا الغناء معا، وفوجئت بمطالبة أحد المسئولين عن الإنتاج، بالتواجد في البرنامج، ولم أمانع".

كريم تابع: "بدأنا الإستعداد في 30 يناير، ورغم صعوبة مراحل التجهيز، من تسجيل إلى التصوير، لدرجة أن العمل كان يصل إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد، مع مجهود ذهني ونفسي وبدني قوي جدا، إلا انه كانت مثل الحلم الجميل".

وعن ما حدث في الحلقة، يقول كريم زيدان: "قبل الصعود على المسرح، شعرت أنها ساعة الصفر، وأن حلمي بدأ يكبر، ورغم خروجي، كان ومازال لدي قناعة إنها البداية، لأني خرجت من المسابقة (بشكل كويس)، وكسبت تعاطف ومحبة قلوب الكثير من الناس".

كريم علق على سجوده عقب الخروج، قائلا: "أنا مؤمن إنها منة ومنحة من الله، وفوجئت بكم الحب الذي وجدته، وتصلني تعليقات عديدة عبر فيسبوك، جميلة جدا".

وفي تعليق على موقف الفنان حميد الشاعري، يقول: "الفنان حميد الشاعري، أشاد بصوتي 3 مرات، خلال الحلقة، وبعد التصوير في الكواليس، والثالثة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب (الصوت الرائع اللي زعلت على خروجه)".

المطرب كريم زيدان، يستعد للمشاركة في الحفل المقام في دار أوبرا الإسكندرية، مع المطربة رضوى سعيد، والمايسترو أحمد عامر، وذلك مساء الخميس 3 مارس.