مسلسلات رمضان 2022.. منى العمدة طبيبة تعالج وفاء عامر في "بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تواصل المذيعة والممثلة الشابة منى العمدة، تصوير مشاهدها بمسلسل "بيت الشدة" الذي يعد التجربة الأولى لها بالتمثيل، ويجمعها بالفنانة وفاء عامر والفنان أحمد وفيق.

وقالت منى في بيان صحفي إنها تقدم بالعمل دور طبيبة، تلجأ إليها وفاء عامر لتعالجها، مفضلة عدم الكشف عن كواليس أكثر تتعلق بدورها، وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل مع النجوم الكبار، فإلى جانب وفاء ووفيق، يضم العمل كوكبة من الفنانين، بينهم: مها أحمد ومحسن منصور.

عن خوضها لتجربة التمثيل لأول مرة من خلال "بيت الشدة"، خاصة وأنها تعمل في مجال التقديم التليفزيوني، قالت "الحدوتة قوية، وكما قلت النجوم المشاركين مصدر تشجيع ودعم لي على أن يكون المسلسل هو تجربتي الأولى في التمثيل، ولهم جمهور في كل مكان بالوطن العربي، وتحت قيادة مخرج شاطر، فوجدته فرصة لتحقيق حلم حياتي".

وتمنت منى أن يحقق العمل النجاح الذي يحلم به فريق العمل "المسلسل قوي وهيكسر الدنيا في رمضان".

مسلسل "بيت الشدة" من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٢، ويشارك في بطولته: وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.