مسلسلات رمضان 2022.. انطلاق تصوير "دوبامين" بطولة ريم مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فريق "دوبامين"، اليوم الأحد 27 فبراير، تصوير المشاهد الأولى من المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم مصطفى.

"دوبامين" تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في بطولته محمد كيلاني، بسنت شوقي، مروان يونس، باسل الزارو، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا.

تدور أحداث دوبامين في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

جدير بالذكر أن ريم مصطفى تشارك أيضا في رمضان بمسلسل "سوتس بالعربي" النسخة العربية من المسلسل الأمريكي "suits"، والعمل من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وتارا عماد، إخراج مريم أحمدي. وتدور أحداثه في مكتب للمحاماة يعمل به مجموعة من الشباب الذين يسعون لتحقيق طموحهم.