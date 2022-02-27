محمد ثروت يكشف أول لقاء له مع عادل إمام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 2:02 مساءً

قال الفنان محمد أسامة خلال لقائه الفنان محمد ثروت في برنامج أحلى كلام، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمي على قناة “الحياة”: رشحت فى مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” للزعيم عادل إمام في مشهد واحد، وعلى ربيع لهم الكثير من المشاهد معه ودائما ما يحكوا عنه وعن التزامه وان الرهبة في العمل معه فكنت متوتر جدا قبل المشهد حتى أبلغوني أن المشهد تم إلغاؤه، وأكبر نصيحة تعلمناها من الزعيم هي قوة الرفض ولابد أن تسمع جيدا من الكل كما يجب أن أعرف لغة الشارع”.

ومن جانبه قال الفنان محمد ثروت: أول مشاركة لي مع الزعيم كان في مسلسل مأمون وشركاه، والمخرج رامي إمام هو من رشحني للدور، وكنت معتقد أن مشاهدي قليله وتفاجأت أن دوري كبير ومعظمه مع الزعيم عادل إمام، وفى أول مشهد جمعنا بعد ما أنهينا البروفة وجدته يقول لرامي ” جبته منين ده، ده عفريت “، وسألني هل كنت أعمل في المسرح فهو لديه نظرة للفنان الذى أمامه ويستطيع التقييم بكل سهولة ويحب الممثل الشاطر، وكان دوري في المسلسل من أمتع الأدوار التي قدمتها.

يذكر أن محمد ثروت ظهر كضيف شرف مؤخراً فى مسلسل “أنا وهي” من 18 حلقة والذى تم عرضه على قناة “الحياة”، وهو تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبري، محمد أنور، كريم عفيفي وآخرين.