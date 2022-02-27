صناعة السينما الأوكرانية تقاطع الإعلام الروسي والعلاقات السينمائية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حثت صناعة السينما والتلفزيون الأوكرانية على مقاطعة وسائل الإعلام الروسية، وقطع العلاقات السينمائية التجارية مع الكيانات الروسية، على خلفية الحرب التى تشهدها المنطقة الأوكرانية الروسية، والتى أسفرت عن ضحايا بالمئات من الجانبيين.

ونقلت صحيفة فاريتي، بيان صناعة السينما الأوكرانية، التى حثت فيه على مقاطعة وسائل الإعلام الروسية وقطع العلاقات التجارية مع الكيانات الروسية، بعد أن شهد التعاون السينمائي الأخير بين البلدين عن نمو كبير على مستوى انتاج الأعمال السينمائية والدرامية والبرامج الساخرة التي تنظمها روسيا وأوكرانيا ونجحت في جذب الكثيرين من مختلف الثقافات في العالم.

ودعا منظمو أسبوع كييف ميديا، في دورته العاشرة والذى يتمتع بصيت قوي في أوروبا الشرقية، إلى حظر الدعاية الروسية، وفى رسالة صدرت على لسان المنظمين اليوم لوسائل الإعلام الدولية، طلبوا من أنصار أوكرانيا التوقف عن بث أي قنوات روسية من بلدانهم.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسي استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، موضحة أن مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا، مضيفه أن روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا.