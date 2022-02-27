“ثوب العام 2021”.. فستان ميجان ماركل فى متحف الموضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يعود الثوب الذي ارتدته ميجان ماركل، خلال إجراء مقابلتها الشهيرة برفقة زوجها الأمير هاري مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، إلى الواجهة وذلك بعد أن تم اختياره ليكون “ثوب متحف الأزياء للعام 2021”.

ووفقا لموقع العربية يحمل الثوب توقيع دار الأزياء الإيطالية Giorgio Armani، وقد ظهرت به ميجان ماركل على شاشة قناة CBS التلفزيونية الأميركية في مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري، وعرض في حوالي 70 دولة وقُدر عدد مشاهديها بحوالي 60 مليونا حول العالم.

وأنضم الثوب مؤخراً إلى “متحف الموضة” بمدينة باث البريطانية بعد أن تم اختياره ليكون “ثوب العام 2021”.

ويعود هذا الثوب إلى مجموعة Giorgio Armani الخاصة برحلات 2022.

تمّ تنفيذه بخامة الكريب الحريري، أما سعره فيبلغ 4700 دولار أميركي. ويتميّز بلونه الأسود، ويزيّنه حزام عند الخصر وأزهار اللوتوس البيضاء المطرزة على ناحية من الصدر.

وبدأ عرض هذا الثوب في “متحف الأزياء” في 22 فبراير الجاري كجزء من معرض “تاريخ الأزياء في 100 قطعة”، ويواظب متحف الأزياء سنوياً على اختيار شخصية رئيسية في صناعة الأزياء بالمملكة المتحدة، كما يختار فستانا يمثل العام مجسدا المزاج السائد في مجال الأزياء.

وتألفت اللجنة التي اختارت ثوب العام 2021 من إبراهيم كامارا رئيس تحرير مجلة Dazed الأميركية، وجاريت رايتون مديرها الفني، اللذين سبق أن صمما “ثوب الأمل” الحاصل على لقب “ثوب العام 2020″، وتم تكريم كامارا خلال العام 2021 في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية حيث مُنح جائزة إيزابيلا بلو التي تُقدّم للمبتكرين في مجال الموضة.