شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لحفل زفاف الراحلة جالا فهمى وبجوارها شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة نادرة من حفل زفاف الفنانة الراحلة جالا فهمى، وظهرت في الصورة النجمة الراحلة شادية وهى تقف بجوار العروسة.





ورحلت جالا فهمى عن عمر الـ59 عاما، أمس السبت، بنتيجة تعرضها لأزمة قلبية، والفنانة جالا فهمى ابنة المخرج أشرف فهمى حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت فى مدينة "سانتياجو" بدولة تشيلى، وبعدها عاشت مع الأسرة فى مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى فكان من الطبيعى أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهى تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.

أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهى أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً فى التعريف وفى محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التى تحضرها فى بلدان العالم.

ومن أشهر أفلامها: أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم، ومن المسلسلات: ليالى الحلمية، والوسية، ومن المسرحيات: ولعها وشعللها.