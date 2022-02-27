اللقطات الأولى من وداع الفنانة ” جالا فهمي ” بحضور عدد من نجوم الفن

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 02:44 مساءً - شيعت عقب صلاة ظهر اليوم الأحد جنازة الفنانة المصرية ” جالا فهمي ” من مسجد مصطفى محمود على أن يتم دفنها في مقابر العائلة حيث تستقبل الأسرة العزاء .

وشهدت جنازة الفنانة الراحلة مشاركة عدد من نجوم الفن والمشاهير جاء على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة ” إيناس عبد الدايم ” ونقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” .

بالإضافة إلى كلا من الفنانين : ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وأيمن عزب وإنجي وجدان ومدحت صالح والموسيقار عمر خيرت .

يذكر أن الفنانة جالا فهمي كانت قد رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت عن عمر ناهز ال 59 عاما إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة كما كشف الفنان أشرف زكي في تصريحات له .