كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 02:44 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء حول وفاة الفنان المصري ” عادل إمام ” على خلفية تعرضة لأزمة صحية .
وخرج المنتج ” عصام إمام ” شقيق عادل إمام بتصريحات له خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” لكشف حقيقة هذه الأنباء .
حيث أكد عصام إمام على أن الزعيم بحالة صحية جيدة وأن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة معربا عن غضبه واستياؤه من تكرار تداول هذه الشائعة .
وأضاف أنه في حال حدوث أمر يتعلق بعادل إمام ستقوم عائلته بالإفصاح عنه ولن يتستروا على ذلك .. وقال : ” احنا زهقنا ولا أعلم السبب .. في إيه، ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة ” .
وأشار المنتج عصام إمام إلى أن شقيقه الفنان عادل إمام ينشغل في الوقت الحالي بالعمل على فيلم يحمل إسم ” الواد وأبوه ” والذي سيشاركه في بطولته نجله الفنان ” محمد إمام ويتناول العلاقة بينهما .
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة الفنان ” عادل إمام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.