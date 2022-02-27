أنباء عن وفاة الفنان ” عادل إمام “

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 02:44 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء حول وفاة الفنان المصري ” عادل إمام ” على خلفية تعرضة لأزمة صحية .

وخرج المنتج ” عصام إمام ” شقيق عادل إمام بتصريحات له خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” لكشف حقيقة هذه الأنباء .

حيث أكد عصام إمام على أن الزعيم بحالة صحية جيدة وأن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة معربا عن غضبه واستياؤه من تكرار تداول هذه الشائعة .

وأضاف أنه في حال حدوث أمر يتعلق بعادل إمام ستقوم عائلته بالإفصاح عنه ولن يتستروا على ذلك .. وقال : ” احنا زهقنا ولا أعلم السبب .. في إيه، ليه الطريقة دي مرة واتنين وعشرة ” .

وأشار المنتج عصام إمام إلى أن شقيقه الفنان عادل إمام ينشغل في الوقت الحالي بالعمل على فيلم يحمل إسم ” الواد وأبوه ” والذي سيشاركه في بطولته نجله الفنان ” محمد إمام ويتناول العلاقة بينهما .