كل ما تريدون معرفته عن برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان القادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، المذاع على قنوات mbc، شوق الفنان رامز جلال جمهوره، لفكرة برنامجه الرمضاني المقبل 2022، متمنيًا أن تنال هذه الفكرة إعجاب جمهوره المصري والعربي، كما كشف أيضًا عن أمنيته بأن يستضيف المطرب محمد عبده في إحدى الحلقات ببرنامجه.

وتحدث رامز عن البرنامج أثناء تواجده بالسعودية، لحضور كواليس تجربة رامز، اللعبة التفاعلية، في بوليفارد بالرياض سيتي، قائلا: “رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى أستضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك”.

وأعرب عن سعادته الكبيرة، بتكريمه في حفل joy awards، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا التكريم تعويضًا له عن الانتقادات والهجوم الكبير الذي كان يتعرض لها، حيث قال: “دي حاجات بتسعدني، وبتحسسني أن المشوار اللي مشيته ربنا كان عارف أنا تعبت قد إيه، فتقريبًا كان بيكافئني، ودي من اللحظات التي فرقت معايا نفسيًا”.

وتابع: “أمي كانت دائمًا تدعي لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال، وأنا قلت في كلمتي إن في ناس كتير انتقدوني، وعلى قد الانتقاد كنت بكون صابر، والحمد لله ربنا عوضني بالجائزة، وبشكر معالي المستشار على اختياره لي، لتكريمي في هذه اللحظة، وهيفضل وسام على صدري، بشكر أبو ناصر على هذا التكريم”.