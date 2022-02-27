بعد ضجة الجوال القديم.. محمد عبده يشتري هاتفاً جديداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفنان السعودي القدير محمد عبده “تراند” السوشيال ميديا، بعد تداول لقطات تظهر أنه اشترى هاتفاً جديداً بعد الضجة التي أثارها ظهوره وهو يستخدم هاتف “نوكيا 3310”.

وأظهر فيديو استخدام الهاتف الجوال الجديد، مع احتفاظه بهاتفه القديم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق صورة لـ”فنان العرب” مع مواطنه الفنان عبد المجيد عبد الله، بعدما ظهر الأول يلتقط صورة “سيلفي” معه بالهاتف، وانتشر أيضاً مقطع فيديو ظهر فيه عبده خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم مساء الخميس الماضي، وبدا فيه أيضاً ممسكاً بهاتفه الـ”نوكيا”.

وبعد الضجة التي أثارها المقطع والتعليقات التي انتشرت على السوشيال ميديا، علّق النجم الخليجي على الأمر بأسلوب طريف قائلاً: “هذا الأصالة”.