ميريام فارس تحقق المزيد من النجاح.. “معليش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق ملكة المسرح ميريام فارس نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الأمازيغية الجديدة “معليش”، والتي طرحها مؤخرًا عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وحصد فيديو كليب “معليش” أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط على صدوره عبر قناة ميريام فارس الرسمية في موقع “يويتوب”.

اختارت ميريام فارس كلمات أغنية “معليش” باللهجة المغربية حتى يستطيع الجمهور في مختلف البلدان العربية أن يفهمها، أمّا التوزيع الموسيقي فهو باللون الأمازيغي. والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حميد دعوسي.

وظهرت ميريام فارس في كليب أغنية “معليش” بلوحات إستعراضية مستوحاة من التراث الأمازيغي العريق قامت بتنفيذها بنفسها وشاركها في تصميمها، مصمم الرقص بيار خضرا. وتنوّعت إطلالات ميريام في العمل بين الملابس الأمازيغية التراثية والأزياء الشبابية الحديثة، في خلطة مميّزة رسمت من خلالها لوحة مليئة بالألوان والحيوية.

يذكر أن أغنية “معليش” تأتي ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها ميريام فارس على مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لألبومها الجديد الذي يحمل اسم “غدارة يا دنيا”. ويتألف الألبوم من 11 أغنية منوعة بين أكثر من لهجة وثقافة عربية، من بينها “غدارة يا دنيا”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ صدورها قبل 7 أشهر.