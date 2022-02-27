ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها من هذا الكتاب العالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في موقع “تويتر” صورة كتبت عليها نصيحة مقتبسة من أحد الكتب العالمية، حيث وجهتها إلى جمهورها.

وكتبت ياسمين على الصورة قائلة: “مت فارغاً” أو (Die Empty) هو عنوان كتاب للمؤلف تود هنري، والذي قال فيه: “لا تذهب إلى قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك، اختر دائماً أن تموت فارغاً”.

وشرحت ياسمين معنى كلمات هنري بالقول: “أي كل الخير الذي في داخلك، سلّمه قبل أن ترحل، إذا كنت تملك فكرة جيدة نفّذها، علماً نافعاً بلّغه، هدفاً عميقاً حقّقه”.

كانت ياسمين صبري قد شاركت في فقرة استماع عبر “تويتر” وجّهت من خلالها نصائح عدة للجمهور، الذي تخطى عدده أربعة آلاف مستمع ممن أشادوا بثقافتها وعفويتها، كما حضر كمستمع زوج ياسمين، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقدّمت ياسمين عدداً من النصائح للجمهور، حيث قالت: “ثق في عقلك وفي حواسك لما تحس بحاجة لأن عقلك مش أذكى جهاز في جسمك، الأذكى هو الشعور واستشعار حاجة بتحسها أقوى من العقل وملهاش تفسير استفتي قلبك”. وأضافت: “احذر اللي بيزرع فيك طاقة ويسيبك تحققها علشان تخدم فكرته بيخليك تركز في السلبيات اللي قالهالك وبعديها أنت تصدّقها وتصرفاتك تختلف لخدمة فكرته السلبية بيغيرك لأنه هزّك فأنت لا إرادياً بتحقق فكرته السلبية”.

وتابعت قائلةً: “إن لم تجعلك العلاقة مع من تحب شخصاً أفضل فأنت مع الشخص الخطأ… دايماً دوّر على اللي أحسن منك علشان هيخليك أحسن، ودايماً دوّر على المتطوّر علشان هيطوّرك ولما تختار اختار اللي يشدّك لفوق”.