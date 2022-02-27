شكرا لقرائتكم خبر عن أسرت قلب يوسف فخر الدين و توفت في سن صغير.. فى ذكرى رحيل نادية سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل الفنانة نادية سيف النصر، حيث رحلت عن عالمنا 27 فبراير عن عمر يناهز الـ41 عاما، إثر تعرضها لحادث سير في العاصمة اللبنانية "بيروت" عام 1974

ولدت الفنانة نادية سيف النصر بالقاهرة في 6 يوليو 1932، وبسبب وفاة والدتها وحبها الكبير للفن لم تكمل تعليمها، وبدأت حياتها بالغناء والرقص في الحفلات والموالد ثم دخلت عالم الفن، واتجهت للمشاركة بأدوار صغيرة في بداية مشوارها الفني.

بدأت قصتها الفنية في فرقة الريحاني وفرقة الفنانين المتحدين، وكان أول ظهور لها في عام 1966 من خلال مسرحية "عريس في إجازة" أمام أبو بكر عزت، وليلى طاهر.

كان أول ظهور لها فى عمل سينمائي، من خلال فيلم "هو والنساء"، الذي عرض عام 1966، وكانت تبلغ من العمر وقتها 34 عاما عندما رأها الفنان الراحل يوسف فحر الدين إستطاعت أن تأسر قلبه من المرة الأولى ، وبالرغم من أنه كان فتى أحلام الكثير من الفتيات حينها ، ولديه ألاف المعجبات.

إلا أنه قرر الزواج منها فقد عشقها حد الجنون ، ولكن لم يكتب لهذه الزيجة الإستمرار طويلا ، فقد كان للقدر رأى أخر، فقد تعرضت الفنانة الراحلة نادية سيف النصر لحادث مروع فى إحدى طرق بيروت أدى إلى وفاتها ، مما أصاب زوجها بالصدمة وأدخله فى حالة إكتئاب شديد وقرر ترك الفن والهجرة إلى اليونان التى ظل بها لحين توفاه الله .

تعاونت مع زوجها الفنان يوسف فخر الدين في فيلمين: "حكاية 3 بنات" مع الفنانة سعاد حسني والفنانة شمس البارودى، و"7 أيام في الجنة" بطولة الفنانة نجاة والفنان حسن يوسف والفنان أمين الهنيدي شاركت في عدد من الأعمال الفنية، وأبرز أدوارها "سيدة" في فيلم "7 أيام في الجنة"، و"شريفة هانم" في فيلم "غروب وشروق"، وغيرها.