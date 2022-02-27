شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على الفنانة جالا فهمي ودفنها بمقابر الإمام الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت صلاة الجنازة على الفنانة جالا فهمى الذى توفيت امس السبت ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان فى مقابر العائلة "الإمام الشافعى" بالسيدة عائشة، حيث يرافق الجثمان الموسيقار عمر خيرت، وكان عدد من الفنانين قد حضروا لصلاة الجنازة وتوديعه ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والدكتور والفنان اشرف ذكى، والنجمة ميرفت امين والفنانة دنيا سمير غانم، والفنان ايمن عزب.

وما لا يعرفه الكثير أن الفنانة الراحلة جالا فهمي كانت متزوجة من الموسيقار الكبير عمر خيرت، كما أنها والدة ابنه الوحيد "عمر"، والتي اختارت اسمه من حبها للموسيقار عمر خيرت كما صرح عمر خيرت في أحد اللقاءات التليفزيونية.

جالا فهمى توفيت عن عمر الـ59 عاما، وهى ابنة المخرج أشرف فهمى حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت فى مدينة "سانتياجو" بدولة تشيلى، وبعدها عاشت مع الأسرة فى مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى فكان من الطبيعى أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهى تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.

أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهى أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً فى التعريف وفى محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التى تحضرها فى بلدان العالم.

ومن أشهر أفلامها: أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم.

ومن المسلسلات: ليالى الحلمية، والوسية، ومن المسرحيات: ولعها وشعللها.