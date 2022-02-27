شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور لـ سمير صبرى: هاتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة سماح أنور على الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان سمير صبري، وقبل إجراء عملية جراحية دقيقة فى القلب، وقالت سماح أنور: "هاتقوم وهاتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطائك وحبك للحياة هاتقوم يا سمير.. وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا.. بإذنه ورعايت.. ودعانا في كل وقت وصلاة إن شاء الله.. هاتقوم.. شكرًا سيادة الرئيس الإنسان العظيم عبد الفتاح السيسي".



سماح انور

وكانت قد كشفت كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري، قائلة:"معنوياته مرتفعة وإحساسه بالحب أعطى له دفعة كبيرة".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراراه بعلاج الفنان القدير سمير صبرى على نفقة الدولة، قائلة ببرنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "كلنا عارفين إن الدولة والرئيس يراعوا كل القوى الناعمة من الفنانين والمثقفين، وسمير صبري فنان مؤثر لينا جميعا ونتمنى له الشفاء".

وتابعت لميس الحديدي: "الفنان سمير صبري لازال في إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية، ومتوقع أنه خلال أيام سيجرى الجراحة وقد يكون يوم الأربعاء أو الخميس"، موجهة رسالة للفنان الكبير قائلة: "ألف سلامة يا سمرة وإن شاء الله تقوم بالسلامة بإذن الله".