شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المخرج علي عبد الخالق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد عبد الرازق عن إصابة عمه المخرج الكبير علي عبد الخالق بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، مطالبا متابعيه بالدعاء له عبر بوست مطول أكد فيه إصابة عمه بالفيروس.



احمد عبد الرازق على فيس بوك

كما كتب المخرج على عبد الخالق رسالة إلى متابعيه عبر فيس بوك أيضاً قال فيها أنه اصيب بالفيروس رغم أخذ جرعتي اللقاح، وعدم نزوله من المنزل طيلة أربعة أشهر كاملة.



على عبد الخالق على فيس بوك

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009