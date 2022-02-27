مسلسلات رمضان 2022.. محمد حاتم زوج منة شلبي في "بطلوع الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان محمد حاتم في مسلسلات رمضان 2022 من خلال "بطلوع الروح" للمخرجة كاملة أبو ذكري، ويقوم خلال أحداث العمل بدور أكرم وهو مدير شركة إعلانات متزوج من روح (منة شلبي)، ويخوضا سويًا رحلة يكتشفها المشاهد مع تصاعد الأحداث.

"بطلوع الروح" بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وفي الوقت نفسه، ينتظر محمد حاتم إطلاق مسلسله "منوّرة بأهلها" على منصة شاهد vip يوم 6 مارس المقبل، ويقوم حاتم خلال المسلسل بشخصية مهاب، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، ولكنه يكتشف أن ما ينتظره مختلف تمامًا عن أحلامه.

ويُعرض حاليًا لمحمد حاتم الجزء الثالث من أبو العروسة على قناة dmc وdmc دراما، بجانب منصة Watch it، إذ يستكمل حاتم تطوّر شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، تأليف وإخراج هاني كمال.

وكان محمد حاتم قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل قصر النيل، والذي نافس به خلال موسم رمضان 2021، كما قدم اعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا، منها: في كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.

وحصل حاتم على جائزتين عن دوره في فيلم لما بنتولد، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان.