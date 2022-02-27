بالصور| انتهاء صلاة الجنازة على جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

انتهت صلاة الجنازة على الفنانة جالا فهمي، والتي أقيمت في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين، بينهم: الموسيقار عمر خيرت طليق الراحلة، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أيمن عزب.

كان مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الراحلة أكد أن العزاء سيكون في مقابر الأسرة، وكتب عبر فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود والعزاء في مقابر العائلة".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر مصطفى، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".