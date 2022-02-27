بالصور| وصول أشرف زكي وأيمن عزب جنازة جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

وصل قبل قليل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مسجد مصطفى محمود لحضور جنازة الفنانة جالا فهمي.

كما حرص على المشاركة في جنازة الراحلة، الفنان أيمن عزب، وتواجدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة، والفنانة ميرفت أمين والتي جاءت بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم.

كان مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الراحلة أكد أن العزاء سيكون في مقابر الأسرة، وكتب عبر فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود والعزاء في مقابر العائلة".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر مصطفى، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".