بالصور| وزيرة الثقافة ودنيا سمير غانم وميرفت أمين بجنازة جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

شهدت جنازة الفنانة جالا فهمي، تواجد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة.

الجنازة التي خرجت من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، حرص على التواجد فيها: الفنانة ميرفت أمين والتي جاءت بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم.

كان مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الراحلة أكد أن العزاء سيكون في مقابر الأسرة، وكتب عبر فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود والعزاء في مقابر العائلة".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر مصطفى، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".