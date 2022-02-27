"هتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافي".. سماح أنور تدعم سمير صبري قبل العملية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة سماح أنور، على دعم الفنان سمير صبري، الذي يخضع حاليا للعلاج والفحوصات الطبية في أحد المستشفيات، قبل إجرائه جراحة دقيقة في القلب.

الفنانة سماح أنور، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هتقوم وهتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطائك وحبك للحياة، هتقوم يا سمير".

و تابعت: "وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا، بإذنه ورعايته، ودعانا في كل وقت وصلاة، إن شاء الله هتقوم".

الفنانة سماح أنور، علقت أيضا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاج الفنان سمير صبري، على نفقة الدولة، وكتبت: "شكرا سيادة الرئيس الانسان العظيم عبدالفتاح السيسي".

الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أمس السبت، أكد أن حالة الفنان سمير صبري جيدة وهو في غرفة عادية، قائلًا: "اتصال المؤسسة الرئاسية والدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة وكل المسؤولين اللي اتصلوا به رفعوا من معنوياته وكانت حالته الصحية والمعنوية مرتفعة جدًا".

وتابع: "الفنان سمير صبري من المفترض أن يجري عملية تركيب دعامة، ولكن يتم تنفيذ إجراءات طبية قبل إجراء العملية، ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن".