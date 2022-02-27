محمد عبدالخالق: مهرجان أسوان هو الممثل الشرعي لسيدات أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، الشكر للجمهور، على دعمهم الدائم على مدار 6 أعوام هي عمر المهرجان.

وأوضح "عبدالخالق" في ندوة تكريم أبرز الشخصيات النسائية وأكثرها تأثيرا في أسوان، أن وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي التي أطلقها المهرجان، سيتم طرحها من خلال تطبيق على موقع المهرجان.

وتابع أن إدارة المهرجان تنتظر تعليقات وأفكار ومقترحات الجمهور لتطوير الوثيقة.

واختتم "عبدالخالق" كلمته قائلا: "المنتدى هو الممثل الشرعي لسيدات أسوان، وتمنياتي بنمو المجتمع المدني وشكرا لحضراتكم".

ويتم تكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة من محافظة أسوان، واللاتي كان لهن تأثيرا كبيرا في قضايا المرأة والمجتمع المدني.