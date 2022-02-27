بالصور| عمر خيرت في جنازة طليقته جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على التواجد في مقدمة مودعي طليقته الفنانة جالا فهمي، إذ استقبل مسجد مصطفى محمود قبل قليل جثمان الراحلة، استعدادًا لأداء الصلاة عليها.

وحرص عدد من الحضور على تقديم واجب العزاء له. عمر خيرت هو الزوج الأول للفنانة جالا فهمي ووالد ابنها.

كان مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الراحلة أكد أن العزاء سيكون في مقابر الأسرة، وكتب عبر فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود والعزاء في مقابر العائلة".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر مصطفى، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".