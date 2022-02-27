الصور الأولى من جنازة الفنانة جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- زياد أحمد:

استقبل مسجد مصطفى محمود قبل قليل، مشيعي جنازة الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت 26 فبراير بصورة مفاجئة.

ويشهد محيط المسجد تواجد عدد كبير من أسرة الراحلة لأداء صلاة الجنازة عليها، والمشاركة في وداعها.

وكشف مدير التصوير مصطفى فهمي، شقيق الراحلة أن العزاء سيكون في مقابر الأسرة، وكتب عبر فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود والعزاء في مقابر العائلة".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر مصطفى، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".