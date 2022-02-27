ماجد المهندس يوجه رسالة إلى حسين الجسمي.. منافسة على الأغنية اللبنانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت ساحة الأغنيات اللبنانية مؤخرًا منافسة راقية بين عدد من الفنانين العرب وعلى رأسهم النجم العراقي ماجد المهندس والنجم الإماراتي حسين الجسمي، إذ طرح المهندس أغنية لبنانية بعنوان “منبعد ومنقسى” كما أصدر الجسمي أغنية “ما بحبك” أيضًا باللهجة اللبنانية كإهداء للجمهور اللبناني.

وتحدث النجم العراقي ماجد المهندس عن العلاقة الجميلة بينه وبين النجم الإماراتي حسين الجسمي بعد المناسفة الجميلة بين أغنيتيهما “منبعد ومنقسى” و”ما بحبك”.

وقدّم المهندس على هامش حفله في العاذرية الذي أقيم مؤخراً في المملكة العربية السعودية التهنئة إلى حسين الجسمي على أغنيته اللبنانية بعنوان “ما بحبك”.

يذكر أن أغنية ماجد المهندس “منبعد ومنقسى” هي من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع بلال الزين، وأغنية حسين الجسمي “ما بحبك” هي من كلمات منير بو عساف وألحان الجسمي وتوزيع هادي شرارة.