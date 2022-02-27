الأمير وليام وكيت ميدلتون في تنافس أسري.. والسبب كرة الرجبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول مباراة لـ”كيت ميدلتون” منذ أن أصبحت راعية لاتحاد الرجبي لكرة القدم في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت “كيت” مع الأمير “ويليام”- راعي اتحاد الرجبي الويلزي منذ عام 2016- روح التنافس الأسري حيث هتف كلٌ منهما للفرق المتنافسة في

مباراة إنجلترا ضد ويلز في بطولة الأمم الستة في استاد تويكنهام يوم السبت.

وانضم للدوق والدوقة ابنهما الأمير “جورج” في أول مباراة رجبي مباشرة له على الإطلاق، والذي أثار التساؤل عما إذا كان قد اختار دعم فريق ويليام أو كيت أثناء المباراة.

وكان “جيف بلاكت”، رئيس اتحاد الرجبي لكرة القدم، و”جيرالد ديفيز”، رئيس اتحاد الرجبي الويلزي ، في استقبال دوق ودوقة كامبريدج عند وصولهما إلى الملعب.

قبل إنطلاق المباراة، تحدث الأمير “ويليام” و”كيت” إلى ممثلين عن لعبة مجتمع اتحاد الرجبي لكرة القدم RFU، بما في ذلك المتطوعين وأعضاء مجلس RFU. يبدو أن الأسرة الصغيرة قضت وقتاً رائعاً في المباراة، التي أقيمت على ملعب تويكنهام والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي على الفريق الويلزي.

قبل انطلاق المباراة، كشف الأمير “ويليام” أن “جورج” بدأ يلعب الرجبي في مدرسته الإعدادية، توماس باترسي. كما كشفت “كيت” أن “جورج” وإخوته “تشارلوت”، ستة أعوام، و”لويس”، ثلاثة أعوام، كانوا يستمتعون جميعاً بالرجبي، مع تبني “لويس” أسلوب “كاميكازي” في اللعب.

أيضاً سبق للأمير “جورج” حضور مباريات كرة القدم مع دوق ودوقة كامبريدج، حيث وقف بين والديه في يونيو من العام الماضي لحضور دور الـ16 في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 بين إنجلترا وألمانيا في ملعب ويمبلي بلندن. وقد فازت إنجلترا بالمباراة 2-0.

يذكر أنه تم الإعلان عن الدوقة بصفتها الراعية الجديدة لاتحاد الرجبي لكرة القدم RFU ودوري الرجبي لكرة القدم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تسلمت الأدوار من الأمير “هاري”.

بالإضافة للرجبي، دوقة كامبريدج هي بالفعل الراعي الملكي لنادي All England Lawn Tennis and Croquet وهي زائر متكرر لبطولات ويمبلدون، كما أنها لعبت التنس والهوكي منذ صغرها.