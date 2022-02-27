نسرين طافش تكشف سر عودتها إلى الدراما السورية من خلال “جوقة عزيزة”.. ما علاقة سلوم حداد؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة نسرين طافش عن مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “جوقة عزيزة” وستخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2022 مع نخبة من نجوم الدراما السورية، على رأس القائمة النجم سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا وغيرهم.

وفي مقابلة لنسرين مع الصحافي عمار البري لصالح تلفزيون الجديد اللبناني، كشفت نسرين طافش عن مدى التشابه بين شخصية “عزيزة” وشخصيتها الحقيقية، وقالت أنها تتقاطع معها بعشقها للفن بكافة أشكاله فقط، مشيرة إلى “عزيزة شخصية قوية ومسيطرة”.

وأضافت نسرين في حديثها أن خلطة شخصية عزيزة “مغرية” جدًا بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تستفز “قدرات الممثل” بشكل كبير، الأمر الذي جعلها تقدم هذه الشخصية ليراها الجمهور بشكل مختلف في الموسم الرمضاني.

وعن عودتها إلى الدراما السورية، قالت طافش: “أنا بنت الدراما السورية، ولها فضل كبير بشهرتي في الوطن العربي، ومن واجبي أن استمر فيها”، مضيفة: “يمكن سرقتني الدراما المصرية بسبب العروض المغرية التي أتلقاها، لكن عم حاول حقق معادلة توازن بين عملي في الدراما المصرية والسورية”.

أما عن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لها مع النجم سلوم حداد، اعتبرت نسرين طافش أن ذلك لا يمثل إلا القليل من التشويق والحماس الذي ستشهده أحداث المسلسل الذي كتبه خلدون قتلان، وتنتجه شركة غولدن لاين ويخرجه تامر إسحاق.