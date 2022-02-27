شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دولار من نصيب فيلم نشانينج تاتوم الجديد Dog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما الجديد Dog إلى 24 مليون و 724 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، حيث طرح يوم 18 فبراير الجارى ومن المقرر ان يصل دور العرض المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 23 مليون و 247 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و مليون و 477 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم Dog من إنتاج شركة MGM، ويدور حول اثنان من حراس الجيش السابقين اللذان يقتربان ضد إرادتهما في رحلة جديدة، وهما رانجر بريجز (تشانينج تاتوم) ولولو (كلب مالينوي بلجيكي) اللذان يذهبان في رحلتهما بـ سيارة فورد برونكو 1984 ويتسابقان على ساحل المحيط الهادئ على أمل الوصول إلى جنازة زميل في الوقت المحدد، وعلى طول الطريق، سيقودون بعضهم البعض إلى الجنون، ويكسرون بعض من القوانين ويتهربون من الموت بأعجوبة، ويتعلمون أن يخذلوا حراسهم من أجل الحصول على فرصة قتالية لإيجاد السعادة.

فيلم Dog من بطولة كل من تشانينج تاتوم ، كوريانكا كيلتشر، أكويلا زول، كيفن ناش، إيمي رافير لامبمان، جين ادامز، كايدن بويد، دارين كيلان، نيرايدا بيجا، نيكول لاليبيرت.

كما بدأ العمل على سلسلة المسابقات الواقعية الجديدة، التي ستطرح تحت اسم The Real Magic Mike، البرنامج الجديد مستوحى من فليم الدراما، والكوميديا Magic Mike، الذى طرح في خلال عام 2012، وكان من بطولة تشانينج تاتوم ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

على أن يتنافس 10 رجال "فقدوا سحرهم"، كما يقول الشعار، على جائزة نقدية ومكان في عرض "Magic Mike Live" في لاس فيجاس، ولم يتك الكشف عن أى معلومات أخرى حول البرنامج الجديد

وتدور أحداث فيلم Magic Mike الذى طرح في 2012، حول مايك لين الذى يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش في تامبا بولاية فلوريدا، وفي النهار يعمل كصانع أسطح، ولكن في الليل، وهو نجم لملوك تامبا، وهو فريق رقص رجالى، ومن إخراج ستيفن سودربيرج، ومن إنتاج شركة Warner Bros