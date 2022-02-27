تخيّلوا كيف سيكون استقبال “الدّجال”!.. استياء من مشهد الاستقبال الحاشد لـ فوز الفهد في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 11:50 صباحاً - وثق مقطع فيديو تزاحم شديد لاستقبال الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في السعودية خلال حضورها معرض العطور بالرياض، الذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأظهر الفيديو دخول الفاشنيستا فوز الفهد، وهي ترحب بالجمهور، الذي التف حولها في تزاحم شديد من المعجبين، من أجل التصوير معها.

وقد اثار هذا المشهد استياء البعض على مواقع التواصل الاجتماعي اذ علق الدكتور عبدالعزيز التويجري كاتبا عبر حسابه على تويتر: “ازدحام في معرض العطور لاستقبال “فاشينستا”. تخيّلوا كيف سيكون استقبال “الدّجال”!!”.

بينما كتب سلمان العلي قائلا “شي مقزز ومخزي لأقصى درجة ! وين عقولهم هذولا ؟”.

وشهد اليوم الأول من افتتاح معرض العطور، الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، إقبالًا كبيرًا من زوار موسم الرياض، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 14 مارس القادم.