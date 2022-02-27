شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى وبسمة وفتحى يزورون مرضى الأورام بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مركز أورام أسوان التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفد من الفنانين نجوم السينما المصرية على هامش مشاركتهم فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته السادسة، والذى يقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى.



جانب من زيارة وفد الفنانين

وحرص نجوم الفن، وهم: " بوسى شلبى وبسمة وأحمد فتحى ونيكولاس معوض"، على زيارة عدد من مرضى الأورام داخل المركز وتوجيه رسائل دعم لهم للمساعدة على رفع الروح المعنوية لمرضى السرطان، مع التقاط عدداً من الصور التذكارية مع المرضى وإدارة المركز، وقبل مغادرة الفنانين للمركز سجل عدداً منهم كلمات شكر وعرفان فى سجل كبار زوار المكان.



زيارة نجوم الفن لمركز الأورام

وكانت فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السادسة، انطلقت بحفل افتتاح حضره عدد من نجوم السينما، منهم سلوى خطاب، وسوسن بدر، وبسمة، وشيرى عادل، وداليا البحيري، وريم البارودى، وباسم سمرة، والمخرج مجدى محمد أحمد، والناقد طارق الشناوي، وجرى فى حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد على، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.



جانب من الزيارة