شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستقبل فيلم الرومانسية Belfast مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي في فرنسا فيلم الرومانسية والدراما الجديدBelfast، وذلك يوم 2 مارس المقبل، وهو الفيلم الذي حقق 30 مليونًا و387 وألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 12 نوفمبر من العام الماضى 2021، على أن يصل العمل الجديد إلى عدد أكبر من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 8 ملايين و439 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و21 مليونًا و948 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، في أواخر الستينيات .

يأتي ذلك بعد أن حصل فيلم Belfast على عدة ترشيحات من قبل جوائز الأوسكار، ومنهم أفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة لـ جودي دانش، وأفضل سيناريو أصلى، وأفضل أغنية أصلية.

ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

كما تم اختيار الممثل العالمى جيمى دورنان بطلBelfast ، ببطولة مسلسل الجديد بعنوانThe Tourist، وهو سلسلة محدودة من ست حلقات، ومن المقرر أن تعرض عل منصةHBO Max، وفقًا لما نشره موقع "deadline".وانضم كل من دانييل ماكدونالد، وشالوم برون فرانكلين، وهوجو ويفينج.

كتب المسلسل هارى وجاك ويليامز، على أن يتم تصويره فى أستراليا ولم تكشف المنصة أو شركة الإنتاج عن موعد وصول السلسلة.