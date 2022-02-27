ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. والجمهور: "حليانة والله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبرمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده"، "الحب"، "ملكة"، "حليانة والله"، "يا أحلى أناقة"، "الجميلة".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها السينمائي الجديد "شغل عصابات"، ويعد أولى بطولاتها المطلقة في السينما.