رانيا محمود ياسين توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أمر برعاية حالة الفنان سمير صبري، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت رانيا بيان نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا سيادة الرئيس على دعمك لفنانين ورموز مصر، شكرًا لدعم سيادتك للقوة الناعمة واهتمام القيادة السياسية بدور الفن وتأثيره في المجتمع، شكرًا جزيلا حفظك الله وحفظ مصر، تحيا مصر".

وكان الناقد طارق الشناوي، أعلن قبل أيام، دخول الفنان سمير صبري، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفنان سمير صبري، أكدت حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب خلال الأيام المقبلة.

وطمأن الفنان سمير صبري، جمهوره على حالته الصحية، مطالبًا بالدعاء له لتخطي أزمته الصحية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لإجراء جراحة دقيقة في القلب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة الماضية: "ادعموني بالدعاء، أعاني مؤخرًا من الآثار الجانبية من العلاج الكيماوي".