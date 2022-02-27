أحلام تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، المطربة اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها، الموافق 26 فبراير الجاري.

ونشرت أحلام صورة لنجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل عام وأنتي نور الشمس اللي بتشرق على كل العالم، كل عام وأنتي بألف خير الحبيبة الغالية نجوى كرم شمس الأغنية العربية، يا رب أيامك كلها فرح وسعادة وصحة وحب".

واحتفلت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلادها يوم 13 فبراير الجاري.

وأحيت أحلام حفلا غنائيا يوم 4 فبراير الجاري بمشاركة المطربة نوال الكويتية ضمن فعاليات موسم الرياض بعنوان "لقاء القمة".

من ناحية أخرى طرحت أحلام أغنية جديدة بعنوان "فدوة عيونك" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات: معتزة، وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع مشاري اليتيم، ومكس جاسم محمد.