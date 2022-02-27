لاول مرة محمد عبده يتخلى عن هاتف النوكيا ويشتري ايفون!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 06:50 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر الفنان محمد عبده، وهو يمسك بهاتف جديد من ماركة آيفون، بعدما أثار الجدل بهاتفه النوكيا الموديل القديم.

وكانت صورة للفنان محمد عبده مع الفنان عبد المجيد عبد الله أثار جدلا كبيرا، بعدما ظهر الأول يلتقط صورة سيلفي بهاتف “نوكيا 3310” الحديث.

و ظهر محمد عبده ممسكا بهاتفه النوكيا ويلتقط صورة سيلفي بالكاميرا الخلفية، ويبدو أنه الهاتف الذي يستخدمه دائما، فظهر به أيضا في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم في 27 يناير، وعلق الجمهور على هاتف محمد عبده وسر التقاطه الصورة بهذا الهاتف وعدم استخدامه للهواتف الحديثة.

وفي فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر محمد عبده يمسك بهاتفه الصغير ويسأله أحد الأشخاص عنه ليرد عليه قائلا: “هذا الأصالة”.

وهاتف محمد عبده هو “نوكيا 3310” الذي صدر عام 2017 بعدما تم تحديثه وإضافة كاميرا إليه. واشترى الفنان محمد عبده جوال آيفون بديلاً عن هاتف النوكيا الذي ظل متمسكًا به فترة طويلة من الوقت رغم ظهور الهواتف ذات النسخة الأحدث،