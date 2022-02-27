رانيا يوسف تخطف الانظار وتكشف عن تاتو جديد على جسدها

كتب امير فتحي في الأحد 27 فبراير 2022 06:50 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرترانيا يوسف في الصورة مرتديةً فستاناً باللون الأحمر مكشوف الكتفين، كاشفة عن “تاتو” جديد يحمل اسم ابنتيها “ياسمين” و”نانسي” على كتفها.

و يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تواصل حاليًا مع نضال الشافعي تصوير مشاهدهما الأخيرة في مسلسل “شارع 9″، وذلك بالتزامن مع عرضه على إحدى القنوات العربية.

و يشار إلى أن رانيا تتحلى بجرأة كبيرة فى العمل مع صناع الدراما الشباب، فقد أعربت في أكثر من ندوة ولقاء عن سعادتها بالعمل مع مخرجين جدد، ومؤلفين جدد حتى ولوكانت التجربة الأولى لهم.